Ndërprerje e përkohshme e ujit në dy rrugë të Ferizajt për shkak të punimeve
Kompania Rajonale e Ujësjellësit KRU Bifurkacioni ka njoftuar për ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijes për disa konsumatorë gjatë ditës së premte.
Sipas njoftimit, ndërprerja do të prekë banorët e rrugëve “Mulla Idriz Gjilani” dhe “Xhemë Gostivari”, duke filluar nga ora 09:00.
Arsyeja e ndërprerjes lidhet me vazhdimin e punimeve në kuadër të projektit për zëvendësimin e ujëmatësve të vjetër me ujëmatës të rinj, investim që synon përmirësimin e menaxhimit dhe cilësisë së shërbimeve të ujësjellësit.
Nga kompania bëhet e ditur se furnizimi me ujë për këto zona pritet të rikthehet nga ora 16:00.
KRU “Bifurkacioni” u ka bërë thirrje qytetarëve për mirëkuptim gjatë kohëzgjatjes së punimeve. /Telegrafi/
