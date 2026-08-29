Pusetat mbushen me mbeturina, KRU “Gjakova” intervenon në rrugën “Nëna Terezë”
KRU “Gjakova” ka njoftuar se ekipet e saj kanë intervenuar në dy lokacione në rrugën “Nëna Terezë”, për zhbllokimin dhe pastrimin e rrjetit të kanalizimit.
Sipas njoftimit, njëri prej intervenimeve është realizuar në lokacionin e njohur si “Çerdhja e Devës”, ku pusetat kanë qenë të mbushura në masë të madhe, duke vështirësuar punën e ekipeve.
Gjatë procesit të pastrimit janë larguar materiale inerte, plastikë, rroba dhe mbeturina të ndryshme, të cilat kishin shkaktuar bllokimin e rrjetit.
Ndërhyrje për zhbllokimin e pusetave është realizuar edhe në afërsi të Çarshisë së Vogël.
KRU “Gjakova” ka apeluar te qytetarët që të mos hedhin mbeturina dhe materiale të palejuara në rrjetin e kanalizimit, pasi ato shkaktojnë bllokime, dëmtojnë infrastrukturën dhe krijojnë probleme për komunitetin. /Telegrafi/