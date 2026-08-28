KRU “Hidroregjioni Jugor” vazhdon shkyçjen e konsumatorëve me borxhe në Malishevë
KRU “Hidroregjioni Jugor” ka vazhduar aksionin për shkyçjen nga rrjeti të konsumatorëve që nuk i kanë përmbushur obligimet financiare për shërbimet e furnizimit me ujë.
Sipas njoftimit të ndërmarrjes, ekipet e Inspektoratit të KRU “Hidroregjioni Jugor”, të asistuara nga Policia e Kosovës, kanë zhvilluar aksion në kuadër të Njësisë Punuese në Malishevë.
Aksioni është zhvilluar në fshatrat Banjë dhe Lladroc, si dhe në qytetin e Malishevës.
Nga KRU “Hidroregjioni Jugor” kanë thënë se aksionet synojnë rritjen e përgjegjësisë së konsumatorëve dhe respektimin e obligimeve kontraktuale për pagesën e faturave të ujit.
“Qëllimi i këtyre aksioneve është rritja e përgjegjësisë së konsumatorëve, respektimi i obligimeve kontraktuale dhe pagesa me kohë e faturave të ujit”, thuhet në njoftim.
Ndërmarrja u ka bërë thirrje konsumatorëve me borxhe të papaguara që t’i shlyejnë obligimet e tyre, në mënyrë që të shmangin shkyçjen nga rrjeti i ujësjellësit.
KRU “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se aksionet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, si në qytetin e Malishevës ashtu edhe në fshatrat e tjera që përfshihen në zonën e shërbimit.
Sipas ndërmarrjes, qëllimi është rritja e inkasimit dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së shërbimeve të furnizimit me ujë.
“Uji është shërbim, pagesa është obligim!”, thuhet në apelin e KRU “Hidroregjioni Jugor”. /Telegrafi/