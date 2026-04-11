Ndarja nga jeta e Eliot Engel, Begaj: Mik i madh i popullit shqiptar
Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka shprehur mesazh ngushëllimi për ndarjen nga jeta të ish-kongresmenit amerikan Eliot Engel.
Begaj e cilëson Engel një mik të madh të popullit shqiptar dhe një mbështetës të fortë të çështjes shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
“Sot humbëm Elliot Engel, një mik të madh të popullit shqiptar dhe gjithmonë një zë të fortë për ta. Faleminderit për gjithçka që bëtë për Kosovën dhe për kombin tonë. Emri juaj do të mbetet përgjithmonë në kujtesën dhe zemrat e shqiptarëve, si një nga miqtë tanë më të çmuar që na qëndroi pranë në ditët tona më të vështira. Pusho në paqe”, shkruan Presidenti.
Eliot Engel dhe një nga figurat më të njohura të politikës amerikane në Kongres dhe mik i madh i shqiprarëve u nda nga jeta të premten në moshën 79-vjeçare. /Telegrafi/