Ndalohet qarkullimi i automjeteve të rënda në rrugën Gostivar-Strazhë-Kërçovë
Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë njofton se për shkak të reshjeve të borës është ndaluar qarkullimi i automjeteve të rënda në Strazhë.
"Nga ora 17:00, është vendosur ndalim për lëvizjen e automjeteve të rënda në rrugën Gostivar-Strazhë-Kërçovë dhe anasjelltas për shkak të reshjeve të dendura të borës dhe mbylljes së rrugëve", thonë nga LAMM.
Nga atje thonë se trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa pengesa dhe në rrugë me lagështi.
Trafiku jashtë mjediseve urbane po zhvillohet me intensitet mesatar./Telegrafi/
