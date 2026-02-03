Ndalohet personi i dyshuar për kanosje ndaj gazetarëve në Viti
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i përgjithshëm, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ka ndaluar të dyshuarin me inicialet A.I, për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale “Kanosje”.
Në njoftim bëhet e ditur se më datën 30 janar 2026, rreth orës 14:30 minuta në Gjykatën Themelore në Gjilan – Dega në Viti, pas përfundimit të një seance gjyqësore që ishte duke u zhvilluar në ambientet e Gjykatës në Viti, i dyshuari A.I dyshohet se iu drejtua ekipit të Gazetës Nacionale dhe monitoruesit të Betimi për drejtësi, në formë kërcënuese, me veprime konkludente, siç dokumentohen edhe nëpërmjet video-incizimit të kamerës.
Tutje thuhet se pas Autorizimit të Prokurorisë Themelore në Gjilan, për veprime hetimore, meqë i dyshuari ishte i paarritshëm, i njëjti ishte vendosur në kërkim policor dhe më datë 03.02.2026 është arrestuar, ku pas intervistimit të tij, me vendim të Prokurorit të rastit është ndaluar për 48 orë, për veprën penale 'Kanosje'.
Prokuroria Themelore në Gjilan brenda afateve ligjore, konform dispozitave të Kodit të Procedurës Penale do të vendos për masën e sigurisë ndaj të dyshuarit. /Telegrafi/