Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të kanosjes së gazetarëve në Viti.

Rasti ka ndodhur të premten, në ora 14:30.

“Viti 30.01.2026-14:30. Raportohet se pas përfundimet të një seance gjyqësore që ishte duke u mbajtur në Gjykatën Themelore në Viti, gazetarët janë kanosur nga i dyshuari mashkull kosovar, i cili gjendej në sallën e gjykimit”, thuhet në raport.

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti nën hetime. /Telegrafi/

