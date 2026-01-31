Kanosi gazetarët gjatë një seance gjyqësore, Policia heton rastin në Viti
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të kanosjes së gazetarëve në Viti.
Rasti ka ndodhur të premten, në ora 14:30.
“Viti 30.01.2026-14:30. Raportohet se pas përfundimet të një seance gjyqësore që ishte duke u mbajtur në Gjykatën Themelore në Viti, gazetarët janë kanosur nga i dyshuari mashkull kosovar, i cili gjendej në sallën e gjykimit”, thuhet në raport.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti nën hetime. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals