Ndalesë për qarkullim të kamionëve dhe autobusëve në rrugët Shipkovicë–Kodra e Diellit dhe Mavrovë–Dibër
Për shkak të reshjeve të borës, nga ora 09:20 është vendosur ndalesë për qarkullim për kamionët dhe autobusët në aksin rrugor Shipkovicë – Kodra e Diellit.
Ndalesë për qarkullim të mjeteve të rënda transportuese për shkak të reshjeve të borës, që nga ora 05:45, është vendosur edhe në aksin rrugor Mavrovë – Dibër. Ndërsa nga ora 09:40 ndalesë për kamionë dhe autobusë ka edhe në rrugët Gostivar-Strazhë-Kërçovë.
“Qarkullimi në rrugët shtetërore këtë mëngjes zhvillohet në kushte dimërore, në rrugë të lagështa, ndërsa në disa zona më të larta në pjesët perëndimore dhe jugperëndimore të vendit ka mbetje të vogla bore të përzier, skllotë”, thonë nga NP “Rrugët e Maqedonisë”.
Siç informojnë Lidhja Auto Moto e Maqedonisë dhe NP “Rrugët e Maqedonisë”, reshje bore me intensitet të ndryshueshëm këtë mëngjes ka në Krushevë, Kodër të Diellit, Mavrovë, si dhe në kalimet malore Strazhë, Gjavatë dhe Presekë. Në kalimin malor Bukovë, reshjet janë në formë shiu dhe bore.