NATO po forcon forcat përgjatë kufirit rus, gjermanët dhe holandezët po marrin një rol kyç
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, ka udhëtuar për në Estoni për të shënuar dorëzimin e komandës së forcave tokësore të NATO-s në Estoni dhe Letoni te Korpusit gjermano-holandez, duke nënvizuar angazhimin e Gjermanisë për një rol më të fortë në krahun lindor të aleancës.
Pistorius zbarkoi në qytetin estonez të Tartu-së të hënën në mbrëmje, transmeton Telegrafi.
Korpusi gjermano-holandez do të marrë komandën e forcave tokësore të aleancës të stacionuara në Estoni dhe Letoni të martën. Ceremonia e dorëzimit do të zhvillohet në qytetin Valga në kufirin Eston-Leton.
"Gjermania dhe Holanda po demonstrojnë gatishmërinë dhe aftësinë e tyre për të marrë përsipër përgjegjësinë për parandalimin dhe mbrojtjen në krahun lindor të NATO-s", tha Ministria e Mbrojtjes në Berlin.
Korpusi do të jetë përgjegjës për stërvitjet ushtarake dhe, në rast konflikti, për mbrojtjen e krahut lindor. Kjo përgjegjësi deri më tani i ka mbetur selisë së NATO-s në Poloni. Ngritja e një selie për shtetet baltike ishte në diskutim që nga samiti i NATO-s në vitin 2023.
Korpusi gjermano-holandez u krijua në vitin 1995 dhe ka selinë në Münster. Komanda kalon me rotacion midis dy vendeve. Përveç Holandës dhe Gjermanisë, 14 aleatë të tjerë të NATO-s aktualisht kontribuojnë me personel.
Selia qendrore mund të komandojë një forcë ndërkombëtare prej rreth 50,000 trupash dhe ka udhëhequr disa operacione ndërkombëtare në të kaluarën. /Telegrafi/