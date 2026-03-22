NATO 'nuk mund të konfirmojë' pretendimet izraelite se Irani mund të synojë Parisin, Berlinin dhe Londrën
Shefi i NATO-s, Mark Rutte, foli në programin Face The Nation të CBS News më herët sot.
Ai u pyet në lidhje me pretendimet e Izraelit se Teherani kishte raketa të afta për të goditur Parisin, Berlinin dhe Londrën, transmeton Telegrafi.
Paralajmërimi erdhi pas një sulmi iranian në bazën ushtarake britanike-amerikane Diego Garcia të premten në mbrëmje, i cili, ndonëse i pasuksesshëm, tregoi se vendi kishte një rreze raketash që më parë nuk ishte konfirmuar publikisht.
Megjithatë, Rutte tha: "Ne nuk mund ta konfirmojmë këtë [pretendime të Izraelit] për momentin. Po e shqyrtojmë këtë".
Rutte tha se nëse ishte e vërtetë, ishte "më shumë provë" se veprimet e Donald Trump që sulmojnë Iranin "janë thelbësore" dhe e lidhi atë me frikën nga programi bërthamor i Iranit.
Kur u pyet për atë që NATO dinte për rrezen e raketave të Iranit dhe nëse ajo përfshinte kryeqytetet evropiane, Rutte shtoi: "Ajo që dimë me siguri është se ata janë shumë afër të kenë atë aftësi. Qoftë ky rast me bazën e Mbretërisë së Bashkuar ne ende po e vlerësojmë, por nëse kjo është e vërtetë, ata tashmë e kanë atë aftësi, nëse nuk është e vërtetë, ne e dimë se ata janë shumë afër të kenë atë aftësi". /Telegrafi/