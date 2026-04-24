NATO: Nuk ka dispozitë për pezullim apo përjashtim të anëtarëve
NATO thotë se nuk ka asnjë dispozitë që shtetet anëtare të pezullohen ose të përjashtohen nga aleanca ushtarake, pasi një raport tha se SHBA-të mund të kërkojnë të pezullojnë Spanjën për shkak të qëndrimit të saj në luftë me Iranin.
Reuters citoi një zyrtar amerikan i cili tha se një email i brendshëm i Pentagonit kishte sugjeruar masa që SHBA-të të ndëshkonin aleatët që besonte se nuk e kishin mbështetur fushatën e saj.
Emaili gjithashtu sugjeroi rishikimin e qëndrimit të SHBA-së mbi pretendimin e Mbretërisë së Bashkuar për ishujt Falkland në Atlantikun jugor, të cilët pretendohen gjithashtu nga Argjentina.
Një zyrtar i NATO-s i tha BBC-së se traktati themelues i organizatës "nuk parashikon asnjë dispozitë për pezullimin e anëtarësimit në NATO ose përjashtimin".
Udhëheqësi i Spanjës e ka hedhur poshtë gjithashtu raportin.
Ndryshe, presidenti amerikan, Donald Trump, i ka kritikuar vazhdimisht aleatët e NATO-s për ngurrimin e tyre për të luajtur një rol më të madh pasi SHBA-të dhe Izraeli sulmuan Iranin në fund të shkurtit dhe Irani më pas kufizoi transportin detar përmes rrugës kryesore të Ngushticës së Hormuzit.
Spanja ka refuzuar të lejojë përdorimin e bazave ajrore në territorin e saj për sulme ndaj Iranit.
Raportohet se SHBA-të kanë dy baza ushtarake në Spanjë, Stacionin Detar Rota dhe Bazën Ajrore Moron.