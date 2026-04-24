NATO thotë se nuk ka asnjë dispozitë që shtetet anëtare të pezullohen ose të përjashtohen nga aleanca ushtarake, pasi një raport tha se SHBA-të mund të kërkojnë të pezullojnë Spanjën për shkak të qëndrimit të saj në luftë me Iranin.

Reuters citoi një zyrtar amerikan i cili tha se një email i brendshëm i Pentagonit kishte sugjeruar masa që SHBA-të të ndëshkonin aleatët që besonte se nuk e kishin mbështetur fushatën e saj.

Emaili gjithashtu sugjeroi rishikimin e qëndrimit të SHBA-së mbi pretendimin e Mbretërisë së Bashkuar për ishujt Falkland në Atlantikun jugor, të cilët pretendohen gjithashtu nga Argjentina.

Një zyrtar i NATO-s i tha BBC-së se traktati themelues i organizatës "nuk parashikon asnjë dispozitë për pezullimin e anëtarësimit në NATO ose përjashtimin".

Udhëheqësi i Spanjës e ka hedhur poshtë gjithashtu raportin.

Ndryshe, presidenti amerikan, Donald Trump, i ka kritikuar vazhdimisht aleatët e NATO-s për ngurrimin e tyre për të luajtur një rol më të madh pasi SHBA-të dhe Izraeli sulmuan Iranin në fund të shkurtit dhe Irani më pas kufizoi transportin detar përmes rrugës kryesore të Ngushticës së Hormuzit.

Spanja ka refuzuar të lejojë përdorimin e bazave ajrore në territorin e saj për sulme ndaj Iranit.

Raportohet se SHBA-të kanë dy baza ushtarake në Spanjë, Stacionin Detar Rota dhe Bazën Ajrore Moron.

