NASA po ndërton një bazë në Hënë me vlerë 20 miliardë dollarë
NASA po anulon planet për të vendosur një stacion hapësinor në orbitën hënore dhe në vend të kësaj do të përdorë komponentët e tij për të ndërtuar një bazë prej 20 miliardë dollarësh në sipërfaqen e hënës gjatë shtatë viteve të ardhshme, tha të martën shefi i saj i ri Jared Isaacman.
Isaacman, i cili u betua në agjenci në dhjetor, bëri njoftimin në hapjen e një eventi njëditor në selinë e NASA-s në Uashington, në të cilin ai përshkroi një sërë ndryshimesh që po bën në programin kryesor hënor të agjencisë, Artemis, transmeton Telegrafi.
"Nuk duhet ta habitë askënd që po e ndalojmë Gateway në formën e tij aktuale dhe po përqendrohemi në infrastrukturën që mbështet operacione të qëndrueshme në sipërfaqen hënore", u tha Isaacman delegatëve në event.
Stacioni Lunar Gateway, kryesisht i ndërtuar tashmë me kontraktorët Northrop Grumman dhe Vantor, më parë Maxar, ishte menduar të ishte një stacion hapësinor i parkuar në një orbitë hënore. Ripërdorimi i mjetit lundrues për një bazë në sipërfaqen hënore nuk është i thjeshtë.
"Pavarësisht disa sfidave shumë reale të pajisjeve dhe orarit, ne mund të ripërdorim pajisjet dhe angazhimet e partnerëve ndërkombëtarë për të mbështetur objektivat e sipërfaqes dhe të tjera të programit", tha Isaacman.
Porta Hënore u projektua për të shërbyer si një platformë kërkimore dhe si një stacion transferimi, që astronautët do ta përdornin për të hipur në anijet e uljes në hënë përpara se të zbrisnin në sipërfaqen hënore.
Ndryshimet e imponuara nga Isaacman në programin kryesor të hënës të SHBA-së në javët e fundit, po riformësojnë kontrata me vlerë miliarda dollarësh në kuadër të përpjekjes Artemis. /Telegrafi/
To build a sustained human presence on the Moon, we are building @NASAMoonBase, prioritizing surface operations and scalable infrastructure.
- Frequent robotic landings and mobility testing including MoonFall drones
- Starting in 2027 nearly monthly cadence of equipment and… pic.twitter.com/3T00Y450kO
— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) March 24, 2026