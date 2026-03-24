NASA po anulon planet për të vendosur një stacion hapësinor në orbitën hënore dhe në vend të kësaj do të përdorë komponentët e tij për të ndërtuar një bazë prej 20 miliardë dollarësh në sipërfaqen e hënës gjatë shtatë viteve të ardhshme, tha të martën shefi i saj i ri Jared Isaacman.

Isaacman, i cili u betua në agjenci në dhjetor, bëri njoftimin në hapjen e një eventi njëditor në selinë e NASA-s në Uashington, në të cilin ai përshkroi një sërë ndryshimesh që po bën në programin kryesor hënor të agjencisë, Artemis, transmeton Telegrafi.

"Nuk duhet ta habitë askënd që po e ndalojmë Gateway në formën e tij aktuale dhe po përqendrohemi në infrastrukturën që mbështet operacione të qëndrueshme në sipërfaqen hënore", u tha Isaacman delegatëve në event.

Stacioni Lunar Gateway, kryesisht i ndërtuar tashmë me kontraktorët Northrop Grumman dhe Vantor, më parë Maxar, ishte menduar të ishte një stacion hapësinor i parkuar në një orbitë hënore. Ripërdorimi i mjetit lundrues për një bazë në sipërfaqen hënore nuk është i thjeshtë.

"Pavarësisht disa sfidave shumë reale të pajisjeve dhe orarit, ne mund të ripërdorim pajisjet dhe angazhimet e partnerëve ndërkombëtarë për të mbështetur objektivat e sipërfaqes dhe të tjera të programit", tha Isaacman.

Porta Hënore u projektua për të shërbyer si një platformë kërkimore dhe si një stacion transferimi, që astronautët do ta përdornin për të hipur në anijet e uljes në hënë përpara se të zbrisnin në sipërfaqen hënore.

Ndryshimet e imponuara nga Isaacman në programin kryesor të hënës të SHBA-së në javët e fundit, po riformësojnë kontrata me vlerë miliarda dollarësh në kuadër të përpjekjes Artemis. /Telegrafi/

