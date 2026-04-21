Napoli i jep gjobë të madhe Romelu Lukakut - tani largimi në fund të sezonit gjithnjë e më i mundshëm
Romelu Lukaku është gjobitur me 150,000 euro nga Napoli, pasi kaloi më shumë se dy javë në Belgjikë pa leje. Pas këtij episodi, largimi i sulmuesit në përfundim të sezonit raportohet se është bërë gjithnjë e më i sigurt.
Lukaku u rikthye në Itali pas qëndrimit në Belgjikë dhe të hënën u takua me drejtorin e Napolit, Giovanni Manna.
Në takim ishte i pranishëm edhe agjenti i tij, Federico Pastorello, i cili pritet të merret me gjetjen e një klubi të ri për futbollistin. Lukaku ka edhe një vit të mbetur në kontratën e tij me napolitanët.
Sulmuesi 32-vjeçar pësoi një dëmtim të rëndë muskulor në fillim të sezonit, duke humbur pjesën më të madhe të gjysmës së parë të edicionit. Deri tani ai ka shënuar vetëm një gol në shtatë paraqitje dhe nuk ka arritur të fitojë rol të rregullt si titullar.
Burime pranë klubit bëjnë të ditur se Lukaku nuk u takua me trajnerin Antonio Conte të hënën.
Megjithatë, lojtari synon të jetë i gatshëm për tri ndeshjet e fundit të sezonit në Serie A. Ai pritet të kalojë dy javët e ardhshme në Belgjikë, këtë herë me leje, për t’u rikuperuar plotësisht. /Telegrafi/