Nagavci i kundërpërgjigjet Osmanit: Kush janë këta emra të papërgjegjshëm dhe nëse janë njerëz të rrezikshëm
Shefja e Grupit Parlamentar të LVV-së, Arbërie Nagvci, pyet presidenten e vendit Vjosa Osmani që të thotë me emër e me mbiemër se kush janë njerëzit e papërgjegjshëm dhe nëse janë janë të rrezikshëm për situatën e krijuar.
Nagavci përmes një konference për media ka thënë se është obligim i saj dhe është për keqardhje të dëgjohen këto deklarata.
Zgjedhjet e Jashtëzakonshme, Osmani: Këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme
“Zonja Osmani, e cila aktualisht vazhdon të jetë presidente, ka obligim institucional, kushtetues, personal, të tregojë me emra dhe mbiemra kush janë këta emra të papërgjegjshëm dhe, mbi të gjitha, nëse janë njerëz të rrezikshëm, jo vetëm, sepse duhet ta bëjë të qartë për qytetarët, por edhe është mirë të tregojë nëse ka qenë në njohuri të këtyre planeve çfarë ka ndërmarrë ajo si presidente që t’i pengojë këto plane të rrezikshme. Është obligim i saj dhe është për keqardhje të dëgjohen këto deklarata”, ka thënë Nagavci.
Ndryshe, sot në konferencën e jashtëzakonshme për media, presidentja Vjosa Osmani e ka quajtur papërgjegjësi që Kuvendi nuk ka arritur ta zgjedhë presidentin e ri, derisa ka thënë se situatën e sollën njerëz “me qëllime të rrezikshme”.
“Askush nuk do duhej të dëshironte një cikël tjetër politik, sidomos në këtë moment kur vendi ka nevojë për stabilitet. Por këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme”, deklaroi ajo. /Telegrafi/