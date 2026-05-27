Haliti nga Aqareva: Do të miratojmë ligj për mbrojtjen e vlerave të luftës çlirimtare
Xhavit Haliti ka qëndruar në fshatin Aqarevë, nga ku ka premtuar se do të angazhohet që në legjislaturën e ardhshme Kuvendi të miratojë ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës çlirimtare nga sharjet, fyerjet dhe çdo përpjekje për t’i njollosur ato.
"Në Aqarevë, te familja e Tafil Jasharit, mes njerëzve që e kanë përjetuar dhe bartur mbi supe luftën për liri.
Në shtëpinë ku gjatë luftës kishte qëndruar dëshmori i kombit, i madhi Bekim Berisha, ende ndiheshin gjurmët e kohës së luftës dhe krenaria për rezistencën çlirimtare.
Vlerat e luftës janë të shenjta, prandaj do t’i mbrojmë me ligj nga sharjet, fyerjet dhe çdo përpjekje për t’i njollosur ato", ka shkruar Haliti në llogarinë e tii në Facebook.
Xhavit Haliti mban numrin 14 në listën e PDK-së për deputet të Kuvendit të Kosovës.