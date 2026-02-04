Deklarata e Demo Berishës se “çështjet e shqiptarëve duhet të zgjidhen në Beograd e jo në Uashington” nuk është opinion – është rrëfim i frikës së regjimit serb nga ndërkombëtarizimi i krimit shtetëror kundër shqiptarëve të Luginës së Preshevës.

Kështu ka shkruar përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, ish-kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, Ragmi Mustafi.

Sipas tij, kjo fjali e vetme e Berishës përmbledh gjithë strategjinë e Beogradit.

“Mbaji shqiptarët të mbyllur brenda një sistemi që i fshin, i varfëron dhe i zhduk – dhe mos lejo që e vërteta të dalë jashtë kufijve të Serbisë. Beogradi nuk është vend ku zgjidhen problemet e shqiptarëve. Beogradi është fabrika ku ato prodhohen”, ka thënë ai.

Tutje ai ka shkruar se në Beograd janë projektuar pasivizimi i adresave si fshirje administrative e shqiptarëve nga regjistrat civilë.

“Gjithashtu ka projektuar edhe përjashtimin nga punësimi publik I shqiptareve, mos lejimin e teksteve mësimore në gjuhën shqipe, sabotimi i financimeve nga Kosova e Shqipëria, izolimin ekonomik i Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Dhe tani na del një ministër madje që pretendon se është shqiptar në letër (apo siç e quan, I dënuari për krime lufte në Hag, Šešel : „druga vrsta šiptara“), por zëdhënës i Vuçiqit në praktikë, që thotë se ‘mos shkoni në Uashington’. Sepse në Uashington këto krime quhen me emër si diskriminim sistemik, spastrim administrativ dhe aparteid burokratik”.

Tutja Mustafi ka shkruar se: “Në Beograd quhen ‘procedura’. Andaj Berisha thotë ‘ne postoji problem sa Bujanovcem, gde je predsednik opštine Arber Pajaziti, koji je, saradljiv’. Sepse Arbër Pajaziti nuk i çon dosjet në Uashington e New York. Nuk i çon në Bruksel, Berlin e Strasburg. Nuk i çon në OSBE, BE, KiE e UN. Ai i mban në sirtar I tregton. Dhe për Beogradin, heshtja quhet ‘bashkëpunim’ ". /Telegrafi/


