Mund t’iu ketë ikur: Chelsea gjeti mënyrën më gjeniale për t’u mbrojtur nga kornerët e Arsenalit
Chelsea përdori një taktikë të guximshme dhe të paprecedentë për të ndaluar Arsenalin të shënonte nga kornerët në ndeshjen e dytë të gjysmëfinales së Carabao Cup.
“Blutë” humbën me rezultat të përgjithshëm 4-2 në dy ndeshjet, me Kai Havertz që shënoi në minutën e 97-të kundër ish-klubit të tij në fitoren 1-0 në ndeshjen e dytë në ‘Emirates’.
Qasja e Liam Rosenior, që përfshinte lojën me pesë mbrojtës dhe lënien e Cole Palmer si zëvendësues, ndërsa Liam Delap dhe Enzo Fernandez luanin si krahë, u kritikua gjerësisht nga analistët, të cilët mendonin se Chelsea duhet të kishte rrezikuar më shumë dhe të sulmonte Arsenalin.
Megjithatë, kur erdhi puna te mbrojtja ndaj kërcënimit të madh nga kornerët e Arsenalit, Chelsea gjeti një strategji të zgjuar.
Në Ligën Premier, Arsenal ka shënuar 17 gola nga kornerët këtë sezon dhe 53 nga gjuajtjet standarde që nga fillimi i sezonit të kaluar në të gjitha garat.
Cilësia e lojës së tyre nga këto situata ka qenë shumë e vështirë për të tjerët, por Monaco dhe Crystal Palace e kanë neutralizuar kërcënimin duke lënë lojtarë në zonën e kundërshtarit, duke reduktuar numrin e lojtarëve të Arsenalit që sulmojnë zonën.
Chelsea had a plan for Arsenal on corners, rest of the Premier League need to take note.
Set Piece FC must be stopped. pic.twitter.com/XCmWujEvIs
— JnR (@CFCJnR) February 3, 2026
Chelsea shkoi një hap më tej me planin e tyre. “Blutë” praktikisht bënë të njëjtën gjë, duke lënë tre lojtarë kundër mbrojtësve të Arsenalit, por diferenca ishte se ata i largonin lojtarët jashtë zonës pak çaste para se të ekzekutohej rivënia këndore.
Malo Gusto dhe Liam Delap fillimisht markuan lojtarë të caktuar, por shpejt ndryshuan lëvizjen e tyre duke dalë jashtë zonës.
Si rezultat, kjo bëri që Arsenal të ishte e kujdesshme ndaj mundësisë së një kundërsulmi dhe disa lojtarë u detyruan të ktheheshin në mbrojtje./Telegrafi/