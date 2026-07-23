Thomas Müller ka rikthyer në vëmendje një episod nga përballja mes Gjermanisë dhe Argjentinës në Kupën e Botës 2010, duke rrëfyer një moment me Lionel Messi që, sipas tij, ilustron ndikimin që argjentinasi mund të kishte te gjyqtarët.

Deklaratat e sulmuesit gjerman janë bërë virale në rrjetet sociale dhe kanë nxitur sërish diskutime rreth arbitrimit, sidomos pas polemikave që shoqëruan Kupën e Botës 2026.

“Mora karton vetëm sepse Messi ishte pranë”

Müller kujtoi çerekfinalen e Kampionatit Botërorit 2010, kur Gjermania e mposhti Argjentinën me rezultat të thellë 4-0.

“Ne ishim në epërsi ndaj Argjentinës. Messi ishte pranë meje kur topi u përplas në tokë dhe më goditi në krah, i cili ishte afër trupit tim”, tha Müller.

Sipas tij, gjyqtari reagoi menjëherë duke e ndëshkuar me karton të verdhë.

“Mendoj se arsyeja e vetme ishte fakti që Messi ndodhej pranë meje. Kisha përshtypjen se ai e shikoi gjyqtarin dhe i tha: ‘Po humbasim, na jepni pak ndihmë’”, shtoi futbollisti gjerman.


Debati u rikthye pas Botërorit 2026

Deklaratat e Müllerit kanë rikthyer diskutimet për arbitrimin në ndeshjet e Argjentinës gjatë Kupës së Botës 2026.

Gjatë turneut pati pretendime nga një pjesë e tifozëve dhe mediave se disa vendime të gjyqtarëve kishin favorizuar Argjentinën në rrugën drejt finales. Megjithatë, këto pretendime nuk janë konfirmuar zyrtarisht dhe shumë analistë kanë theksuar se vendimet e marra nga arbitrat ishin pjesë e interpretimit të tyre të rregullave të lojës.

Müller, ndërkaq, foli për një përvojë personale nga Botërori i vitit 2010 dhe jo për një fakt të provuar, duke ndarë përshtypjen e tij për atë që ndodhi gjatë asaj ndeshjeje. /Telegrafi/

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