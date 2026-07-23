Muller: Messi ishte pranë meje - ai e shikoi gjyqtarin dhe tha: "Po humbasim, na ndihmoni"
Thomas Müller ka rikthyer në vëmendje një episod nga përballja mes Gjermanisë dhe Argjentinës në Kupën e Botës 2010, duke rrëfyer një moment me Lionel Messi që, sipas tij, ilustron ndikimin që argjentinasi mund të kishte te gjyqtarët.
Deklaratat e sulmuesit gjerman janë bërë virale në rrjetet sociale dhe kanë nxitur sërish diskutime rreth arbitrimit, sidomos pas polemikave që shoqëruan Kupën e Botës 2026.
“Mora karton vetëm sepse Messi ishte pranë”
Müller kujtoi çerekfinalen e Kampionatit Botërorit 2010, kur Gjermania e mposhti Argjentinën me rezultat të thellë 4-0.
“Ne ishim në epërsi ndaj Argjentinës. Messi ishte pranë meje kur topi u përplas në tokë dhe më goditi në krah, i cili ishte afër trupit tim”, tha Müller.
Sipas tij, gjyqtari reagoi menjëherë duke e ndëshkuar me karton të verdhë.
“Mendoj se arsyeja e vetme ishte fakti që Messi ndodhej pranë meje. Kisha përshtypjen se ai e shikoi gjyqtarin dhe i tha: ‘Po humbasim, na jepni pak ndihmë’”, shtoi futbollisti gjerman.
🚨🗣 Thomas Müller speaks about referees favoring Messi:
"We were already leading against Argentina, and Lionel Messi was standing right next to me.
The ball bounced off the ground and then hit my hand, which was in this position.
The referee immediately showed me a yellow…
— 𝐓𝐌 (@TouchmineX) July 22, 2026
Debati u rikthye pas Botërorit 2026
Deklaratat e Müllerit kanë rikthyer diskutimet për arbitrimin në ndeshjet e Argjentinës gjatë Kupës së Botës 2026.
Gjatë turneut pati pretendime nga një pjesë e tifozëve dhe mediave se disa vendime të gjyqtarëve kishin favorizuar Argjentinën në rrugën drejt finales. Megjithatë, këto pretendime nuk janë konfirmuar zyrtarisht dhe shumë analistë kanë theksuar se vendimet e marra nga arbitrat ishin pjesë e interpretimit të tyre të rregullave të lojës.
Müller, ndërkaq, foli për një përvojë personale nga Botërori i vitit 2010 dhe jo për një fakt të provuar, duke ndarë përshtypjen e tij për atë që ndodhi gjatë asaj ndeshjeje. /Telegrafi/