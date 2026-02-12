Mucunski uron formimin e Qeverisë së Kosovës: Presim bashkëpunim të ngushtë në interes të stabilitetit rajonal
Ministri i Punëve të Jashtme, Timco Mucunski, uroi Kosovën për formimin e qeverisë së re dhe emërimin e Glauk Konjufcës si zv. kryeministër dhe Ministër i Punëve të Jashtme, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Mucunski, në një shkrim në rrjetin social "X", thotë se po punojnë për bashkëpunim të ngushtë në interes të stabilitetit rajonal.
"I shpreh urimet e mia të sinqerta Republikës së Kosovës për formimin e qeverisë së re dhe Glauk Konjufcës për emërimin e tij si zv. kryeministër i Parë dhe Ministër i Punëve të Jashtme. Si fqinjë, ne presim me padurim bashkëpunim të ngushtë në interes të stabilitetit rajonal, marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe aspiratave tona të përbashkëta evropiane", shkruan Mucunski.
Kuvendi i ri i Kosovës ka miratuar me shpejtësi një qeveri të re të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, duke i dhënë fund një ngërçi politik njëvjeçar në vend. Deputetë mbështetën kabinetin e Kurtit me 66 vota "pro" dhe 49 kundër./Telegrafi/
I extend my sincere congratulations to the Republic of Kosovo on the formation of its new government, and to @KonjufcaGlauk on his appointment as First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs.
As neighbours, we look forward to working closely together in the…
— Timco Mucunski (@TimcoMucunski) February 11, 2026