Votohet Qeveria “Kurti 3”
Kuvendi i Kosovës ka votuar sonte për formimin e Qeverisë së re, të udhëhequr nga Albin Kurti, duke shënuar nisjen e mandatit të ri qeverisës, i njohur si “Kurti 3”.
Pas paraqitjes së ekspozesë, emrave të kabinetit qeverisës dhe fjalimeve nga opozita, Kuvendi kaloi në votimin e Qeverisë.
Me 66 vota për, 49 kundër dhe asnjë abstenime, është votuar kabineti qeverisës i drejtuar nga Kurti që do t'i ketë 19 ministri.
Ky është mandati i tretë qeverisës i qeverisur nga Kurti, derisa Kosova kaloi një vit pa të, shkaku i bllokadave të krijuara.
Andaj, “Kurti 3” nis nga sot (11 shkurt), në një mandat katërvjeçar, derisa qytetarët e vendit presin që të përmirësohet kushtet e jetës.
Ky është kabineti qeverisë:
Zv. Kryeministër i parë dhe Ministër i Punëve të Jashtme – Glauk Konjufca;
– Zv/kryeministre e dytë dhe Ministre e Drejtësisë – Donika Gërvalla;
– Zv/kryeministër për çështje të pakicave dhe bashkëpunim – Fikrim Damka;
– Ministër i Financave – Hekuran Murati;
– Ministër për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare – Andin Hoti;
– Ministër i Mbrojtjes – Ejup Maqedonci;
– Ministër i Punëve të Brendshme – Xhelal Sveçla;
– Ministër i Administratës Publike dhe Digjitalizimit – Lulëzon Jagxhiu;
– Ministër i Shëndetësisë – Arben Vitia;
– Ministër i Arsimit dhe Shkencës – Hajrullah Çeku;
– Ministër i Kulturës dhe Turizmit – Saranda Bogujevci;
– Ministër i Sportit dhe Rinisë – Blerim Gashani;
– Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal – Elbert Krasniqi;
– Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – Fitore Pacolli;
– Ministër i Bujqërisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – Armend Muja;
– Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit – Dimal Basha;
– Ministër i Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane – Mimoza Kusari;
– Ministre e Ekonomisë – Artane Rizvanolli;
– Ministër për Komunitete dhe Kthim – Nenad Rashiq;
– Ministër për Zhvillim Rajonal – Rasim Demiri. /Telegrafi/