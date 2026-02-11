Albin Kurti është mandatuar nga Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani për formimin e Qeverisë, derisa kërkon votëbesimin nga Kuvendi i Kosovës.

Pas ekspozesë për qeverisjen e ardhshme katërvjeçare, ai ka paraqitur edhe kabinetin të përbërë nga 19 ministra.

Zv. Kryeministër i parë dhe Ministër i Punëve të Jashtme – Glauk Konjufca;

– Zv/kryeministre e dytë dhe Ministre e Drejtësisë – Donika Gërvalla;

– Zv/kryeministër për çështje të pakicave dhe bashkëpunim – Fikrim Damka;

– Ministër i Financave – Hekuran Murati;

– Ministër për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare – Andin Hoti;

– Ministër i Mbrojtjes – Ejup Maqedonci;

– Ministër i Punëve të Brendshme – Xhelal Sveçla;

– Ministër i Administratës Publike dhe Digjitalizimit – Lulëzon Jagxhiu;

– Ministër i Shëndetësisë – Arben Vitia;

– Ministër i Arsimit dhe Shkencës – Hajrullah Çeku;

– Ministër i Kulturës dhe Turizmit – Saranda Bogujevci;

– Ministër i Sportit dhe Rinisë – Blerim Gashani;

– Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal – Elbert Krasniqi;

– Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – Fitore Pacolli;

– Ministër i Bujqërisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – Armend Muja;

– Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit – Dimal Basha;

– Ministër i Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane – Mimoza Kusari;

– Ministre e Ekonomisë – Artane Rizvanolli;

– Ministër për Komunitete dhe Kthim – Nenad Rashiq;

– Ministër për Zhvillim Rajonal – Rasim Demiri. /Telegrafi/

KosovëLajme