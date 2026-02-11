Kurti paraqet emrat e ministrave për mandatin e tretë qeverisës
Albin Kurti është mandatuar nga Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani për formimin e Qeverisë, derisa kërkon votëbesimin nga Kuvendi i Kosovës.
Pas ekspozesë për qeverisjen e ardhshme katërvjeçare, ai ka paraqitur edhe kabinetin të përbërë nga 19 ministra.
Zv. Kryeministër i parë dhe Ministër i Punëve të Jashtme – Glauk Konjufca;
– Zv/kryeministre e dytë dhe Ministre e Drejtësisë – Donika Gërvalla;
– Zv/kryeministër për çështje të pakicave dhe bashkëpunim – Fikrim Damka;
– Ministër i Financave – Hekuran Murati;
– Ministër për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare – Andin Hoti;
– Ministër i Mbrojtjes – Ejup Maqedonci;
– Ministër i Punëve të Brendshme – Xhelal Sveçla;
– Ministër i Administratës Publike dhe Digjitalizimit – Lulëzon Jagxhiu;
– Ministër i Shëndetësisë – Arben Vitia;
– Ministër i Arsimit dhe Shkencës – Hajrullah Çeku;
– Ministër i Kulturës dhe Turizmit – Saranda Bogujevci;
– Ministër i Sportit dhe Rinisë – Blerim Gashani;
– Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal – Elbert Krasniqi;
– Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – Fitore Pacolli;
– Ministër i Bujqërisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – Armend Muja;
– Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit – Dimal Basha;
– Ministër i Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane – Mimoza Kusari;
– Ministre e Ekonomisë – Artane Rizvanolli;
– Ministër për Komunitete dhe Kthim – Nenad Rashiq;
– Ministër për Zhvillim Rajonal – Rasim Demiri. /Telegrafi/