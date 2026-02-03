MSH për aferën Epstein: Nuk kemi kompetenca të drejtpërdrejta në zbatimin e aktiviteteve kërkimore shkencore
Ministria e Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut ka dalë me kumtesë lidhur me temën aktuale në publik rreth dërgimit të mostrave të trurit njerëzor në SHBA.
Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se ata nuk kanë kompetenca të drejtpërdrejta në zbatimin e aktiviteteve kërkimore shkencore.
"Nga Fakulteti i Mjekësisë jemi informuar se puna kërkimore shkencore në lidhje me materialin biologjik që përmban karakteristika gjenetike i nënshtrohet rregullimit normativ rigoroz, siç është Ligji për Veprimtarinë Kërkimore Shkencore, Rregullorja për Studimet Klinike, Udhëzimet për Procedurën e Transferimit dhe Transportit të Materialeve Biologjike, si dhe Metoda e Paketimit dhe Etiketimit të Materialeve Biologjike".
"Gjithashtu theksojmë se në periudhën e treguar kohore, detyrimi ligjor për të ruajtur këtë dokumentacion ishte 15 vjet, dhe nga viti 2018 e tutje, detyrimi ligjor për të ruajtur dokumentacionin është 25 vjet.
Në aferën Epstein, Maqedonia përmendet si burim i transportit të trurit të njerëzve për eksperimente
"Procedura për transportimin e indeve gjatë asaj periudhe kohore përbëhej nga: Pëlqimi i informuar i familjes, i ndjekur nga një vendim nga Komiteti i Etikës për Kërkime Njerëzore, që procedura të vazhdonte me një leje për eksportin e indeve nga Byroja e atëhershme e Barnave, e cila saktësisht thotë se indi është për kërkime shkencore dhe për çfarë qëllimesh përdoret materiali", thonë nga MSH.
"Gjithashtu sqarojmë se kur bëhet fjalë për eksportin e materialit biologjik, përpara se të fillojë vetë procedura, është e nevojshme që institucionet shkencore në vend dhe jashtë vendit, të cilat kërkojnë miratim për eksportin e materialit biologjik, të kenë të lidhur një marrëveshje formale (memorandum), ku specifikohen protokollet e detajuara në përputhje me rregulloret dhe kuadrin normativ të sotëm - kushte të përcaktuara në mënyrë strikte ku çdo trajtim i materialit biologjik trajtohet saktësisht, si dhe pse kryhet hulumtimi, për të deklaruar qartë trajtimin e materialit biologjik, siç është mbledhja, transporti, marrja në dorëzim nga institucioni dhe trajtimi i mëtejshëm", thonë nga MSH.
Ndryshe, në lidhje me aferën Epstein, në disa dokumente përmendej se Maqedonia ka qenë vend prej ku janë transportuar tru i njerëzve që kanë bërë vetëvrasje në SHBA për hulumtime shkencore./Telegrafi/