Në aferën Epstein, Maqedonia përmendet si burim i transportit të trurit të njerëzve për eksperimente
Dokumentet e fundit të publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë si pjesë e hetimit për Jeffrey Epstein zbulojnë akuza tronditëse për përfshirje të mundshme të një shtetasi të Maqedonisë, profesor në Universitetin e Kolumbias - në prokurimin dhe eksportimin e trurit të njerëzve nga Maqedonia për eksperimente shkencore në Shtetet e Bashkuara.
Sipas dokumenteve, kjo përfshinte rreth 1,000 tru njerëzor, disa prej tyre nga njerëz që kryen vetëvrasje. Hetimi nuk përmban asnjë informacion nëse familjet e të ndjerëve në Maqedoni dhanë pëlqimin e tyre për një përdorim të tillë të organeve, as nëse institucionet e Maqedonisë ishin në dijeni ose dhanë leje për një eksport të tillë.
Një nga emailet e publikuara, e datës 5 shkurt 2019, diskuton kërkime që lidhen me shkaqet dhe aspektet biologjike të vetëvrasjeve. Në dokumente përmenden gjithashtu shkencëtarë nga disa universitete të njohura amerikane, duke përfshirë Pittsburgh, Columbia, New York dhe Yale.
Në pjesën për Maqedoninë, thuhet se "vendi i vogël ballkanik Maqedonia siguron tru të njerëzve falë një anëtari të fakultetit të Universitetit të Kolumbias i cili vjen nga atje dhe ndihmoi në organizimin e të gjithë procesit".
Sipas përshkrimit, organet janë dërguar menjëherë pas heqjes, janë transportuar me aeroplan nën eskortë speciale dhe u dërguar me anije për rreth 7,500 kilometra në Shtetet e Bashkuara. Atje, ata kanë përfunduan në kuti speciale, të shënuara me kode QR, me seksione të indeve të disektuara të etiketuara sipas anës dhe datës së marrjes.
Këto pretendime tërheqin edhe një herë vëmendjen ndaj rrjetit të kontakteve dhe aktiviteteve të lidhura me Jeffrey Epstein, i cili u dënua në Florida në vitin 2008 për nxitjen e të miturve në prostitucion dhe në vitin 2019 u akuzua nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së për trafikim qeniesh njerëzore me qëllim shfrytëzimin seksual.
Në gusht 2019, Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij të burgut në Nju Jork dhe vdekja e tij u cilësua zyrtarisht si vetëvrasje - një rast që vazhdon të gjenerojë polemika dhe dyshime./Telegrafi/