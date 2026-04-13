MPB konfirmon rastin për tentim të djegies së një sinagoge në Shkup: Po merren masa për zbardhjen e rastit
Në SPB, në orën 07:22 të mëngjesit, J.J. raportoi se në rrugën "Apostol Guslarot" në oborrin e një ndërtese fetare vuri re një bombol karburanti dhe gjurmë djegieje, njoftoi Ministria e Brendshme për AIM-n pasi Bashkësia Hebraike në Maqedoni raportoi për një përpjekje për t'i vënë flakën një ndërtese të Bashkësisë dhe sinagogës në Shkup.
"Menjëherë pas marrjes së njoftimit, oficerët e policisë shkuan në vendngjarje dhe po merren masa për zbardhjen e rastit", thonë nga Ministria e Brendshme.
Bashkësia Hebraike në Maqedoni e dënoi këtë akt dhe u bëri thirrje autoriteteve kompetente për sqarim të plotë të rastit dhe zbatim konsistent të ligjeve, si dhe për një dënim të fuqishëm dhe të bashkuar nga të gjithë udhëheqësit fetarë, institucionet dhe qytetarët. Ambasadorja Vivienne Aisen gjithashtu u bëri thirrje autoriteteve që t'i nxjerrin përgjegjësit para drejtësisë.
"Më 12 prill, për herë të parë në historinë e afërt, u bë një përpjekje për t'i vënë flakën ndërtesës dhe sinagogës së bashkësisë hebraike. Ky akt nuk është vetëm një sulm ndaj një ndërtese fetare, por një goditje thellësisht shqetësuese ndaj vlerave themelore të një shoqërie të civilizuar - bashkëjetesës, dinjitetit dhe respektit të ndërsjellë. Komuniteti hebraik, si komuniteti më i vogël por historikisht i rrënjosur thellë në këto rajone, që nga koha e Antikitetit ka ndërtuar gjithmonë mbijetesën dhe kontributin e tij mbi parimet e paqes, solidaritetit dhe bashkëjetesës. Ne kemi jetuar veçmas në traditat tona fetare, por së bashku në jetën e përditshme - krah për krah me të gjithë bashkëqytetarët tanë, duke ndarë si gëzimet ashtu edhe hidhërimet e kësaj shoqërie", thuhet në një njoftim për shtyp të nënshkruar nga kryetari i Komunitetit Hebraik në Maqedoni, Pepo Levi.
"Me shqetësim të veçantë", thuhet në raport, "vërejmë se vitet e fundit ka pasur një rritje të incidencës së gjuhës së urrejtjes, intolerancës dhe një identifikimi të rrezikshëm të hebrenjve me zhvillimet komplekse gjeopolitike në Lindjen e Mesme. Tendenca të tilla jo vetëm që janë të gabuara, por edhe thellësisht të padrejta, dhe ato hapin rrugën për ringjalljen e antisemitizmit, një fenomen që njerëzimi duhet ta kishte lënë pas shumë kohë më parë"./Telegrafi/