MPB: Dje janë regjistruar 650 shkelje nëpërmjet "Safe City"
MPB njofton se nëpërmjet sistemit të kamerave “Safe City” janë regjistruar një numër i lartë i shkeljeve të rregullave të trafikut në rrugët e kryeqytetit gjatë ditës së djeshme.
Sipas njoftimit zyrtar nga MPB, janë konstatuar gjithsej 650 shkelje, ku dominon tejkalimi i shpejtësisë me plot 590 raste.
"Përveç shpejtësisë, kamerat kanë kapur 36 shoferë që kanë kaluar në dritë të kuqe dhe 24 mjete të paregjistruara. Si masë ndëshkimore, policia ka shqiptuar edhe 61 ndalesa për drejtim të mjetit, ndërsa u bën thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar dhe respektim të rregullave për të garantuar sigurinë në trafik", thonë nga MPB.
