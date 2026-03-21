Mozaiku i Tiranës, Rama publikon pamje: Rigjallëron të shkuarën tonë historike si dëshmi dhe si një takim për çdo kureshtar
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka publikuar sot pamje nga Mozaiku i Tiranës.
Rama në një postim në Facebook shkruan se Mozaiku i Tiranës rigjallëron të shkuarën tonë historike.
“Mirëmëngjes... dhe me Mozaikun e Tiranës që rigjallëron të shkuarën tonë historike si dëshmi dhe si një takim për çdo kureshtar, ju uroj një fundjavë të mbarë”, shkruan Rama.
Mozaiku i Tiranës është monument arkeologjik brenda territorit të qytetit të Tiranës.
Në vitin 1972, gjatë punës për ndërtimin e pallateve të bllokut “Partizani” në lagjen nr. 9 të qytetit të Tiranës, u zbuluan rrënojat e një ndërtese antike, njëri nga ambientet e të cilit ishte i shtruar me mozaik. /Telegrafi/
