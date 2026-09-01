Mourinho rregullon te Real Madridi atë që Xabi Alonso e prishi
Jose Mourinho duket se ka gjetur zgjidhjen për një nga problemet që e shoqëroi Jude Bellinghamin gjatë sezonit të kaluar te Real Madridi.
Trajneri portugez ka identifikuar një nga gabimet në përdorimin e mesfushorit anglez, fillimisht nga Xabi Alonso dhe më pas nga Alvaro Arbeloa, duke i ndryshuar pozicionin dhe përgjegjësitë në fushë. Rezultatet kanë qenë të menjëhershme.
Bellingham e ka nisur në mënyrë fantastike sezonin nën drejtimin e Mourinhos, duke regjistruar 2 gola dhe 2 asistime në tri javët e para të La Ligës, të gjitha si titullar. Ai shënoi gjithashtu në fitoren 4-0 ndaj Malagas.
Mourinho i rikthen lirinë Bellinghamit
Ndryshimi kryesor ka të bëjë me rolin e Bellinghamit në fushë. Mourinho i ka dhënë anglezit më shumë liri për të lëvizur pas sulmuesve, duke ia reduktuar ndjeshëm detyrat mbrojtëse në krahun e majtë.
Trajneri portugez ka ndryshuar organizimin e skuadrës në mënyrë që Bellingham të mos detyrohet të tërhiqet vazhdimisht deri në pozicionet pranë mbrojtësit të majtë.
Kjo liri është reflektuar menjëherë edhe në statistikat e tij. Bellingham ka marrë pjesë drejtpërdrejt në katër gola në 245 minuta në La Liga, me dy gola dhe dy asistime, ndërsa ka rikuperuar edhe 23 topa gjatë tri ndeshjeve të para.
Në përballjen ndaj Malagas, anglezi e hapi rezultatin në minutën e 19-të, në fitoren 4-0 në Santiago Bernabeu. Ky triumf i dha Real Madridit pikët e plota pas tri javësh, me 9 pikë nga 9 të mundshme.
Dallimi më i madh vërehet në mënyrën se si Bellingham lëviz në fushë. Mourinho i lejon atij të marrë topin në zona të ndryshme, të afrohet me portën kundërshtare apo të tërhiqet në mesfushë, në varësi të aksionit, pa e bërë tërheqjen në krahun e majtë një detyrë të përhershme.
Vetë Bellingham ka pranuar se tashmë ka më shumë liri për të vendosur se ku do të pozicionohet në fushë.
Mourinho gjithashtu ka bërë të ditur se së bashku me lojtarin kanë analizuar situatat e sezonit të kaluar dhe kanë vendosur të ndryshojnë mënyrën e angazhimit të tij në fazën defensive.
Ndryshimi pas periudhës së Xabi Alonsos
Ky ndryshim vjen pas një sezoni të komplikuar për Bellinghamin, gjatë të cilit ai pati role të ndryshme nën drejtimin e Xabi Alonsos dhe më pas Alvaro Arbeloas.
Pozicioni i anglezit ishte një temë e vazhdueshme diskutimi, pasi aftësia e tij për të luajtur në zona të ndryshme të fushës shpesh e largonte nga hapësirat ku ai është më produktiv në aspektin ofensiv.
Në sezonin e tij të parë në Madrid, Bellingham kishte treguar pikërisht sa i rrezikshëm mund të jetë kur luan më pranë portës.
Në sezonin 2023/24, ai shënoi 23 gola dhe regjistroi 13 asistime në të gjitha garat, duke qenë një nga protagonistët kryesorë të Real Madridit në triumfin në La Liga dhe Ligën e Kampionëve.
Edhe fillimi i këtij sezoni po e afron sërish me atë rol. Në ndeshjen ndaj Real Sociedadit, Bellingham dhuroi dy asistime në fitoren 4-1, ndërsa ndaj Malagas shënoi një gol dhe ishte pranë dopietës, pasi goditja e tij përfundoi në shtyllë.
Ndryshimi i rolit të tij është pjesë e një riorganizimi më të gjerë të Real Madridit nën drejtimin e Mourinhos.
Portugezi po e përdor Bellinghamin si një nga pikat kryesore në repartin ofensiv, pas Kylian Mbappes, Vinicius Juniorit dhe Federico Valverdes, me një shpërndarje të re të detyrave mbrojtëse.
Sfida e radhës do të jetë edhe më e madhe pas rikthimit nga pushimi i parë i sezonit, me Real Madridin që do të ketë përballë ndeshje të rëndësishme në La Liga dhe debutimin evropian ndaj Interit.
Me katër kontribute në gola në tri javët e para, Bellingham tashmë po jep sinjale se formula e Mourinhos mund ta rikthejë në nivelin që e bëri një nga lojtarët më të rëndësishëm të Real Madridit. /Telegrafi/