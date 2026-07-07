ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Teksa Erling Haaland po udhëheq Norvegjinë në Botërorin 2026, vëmendjen e publikut e ka tërhequr edhe motra e tij më e vogël, Gabrielle.

Pas një fotografie familjare të publikuar pas ndeshjes, rrjetet sociale u mbushën me komente për ngjashmërinë e madhe mes saj dhe sulmuesit.

Shumë përdorues e kanë quajtur Gabriellen 'binjakja' e Haaland, ndërsa fotografia është shpërndarë gjerësisht në internet.

Gabrielle

Interesimi për familjen e futbollistit është rritur, ndonëse anëtarët e saj zakonisht qëndrojnë larg vëmendjes mediatike.

Ndryshe nga Erling, Gabrielle ka zgjedhur një jetë më të qetë dhe punon në sektorin e shëndetësisë.

Ajo shfaqet rrallë në publik, por është parë shpesh duke e mbështetur vëllanë nga tribunat gjatë ndeshjeve të rëndësishme.

Talenti sportiv në familjen Haaland nuk është rastësi.

Nëna e tyre, Gry Marita Braut, ka qenë një nga atletet më të mira të Norvegjisë në disiplinën e shtatgarëshit gjatë viteve 1990 dhe ka fituar titullin kampione kombëtare. /Telegrafi/

YjetMagazina