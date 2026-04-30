Motorola Moto G47 me kamerë 108MP dhe ekran 120Hz
Motorola ka njoftuar Moto G47, së bashku me Moto G37, Moto G37 Power, Moto G87 dhe një treshe telefonash inteligjentë të serisë Razr 70.
Motorola Moto G47 fuqizohet nga Dimensity 6300 SoC, i cili është i shoqëruar me 8GB RAM LPDDR4X, transmeton Telegrafi.
Telefoni inteligjent vjen me deri në 256GB hapësirë ruajtjeje UFS 2.2, të zgjerueshme deri në 1TB nëpërmjet një karte microSD.
Nga ana e softuerit, ju merrni Android 16 me Hello UX; megjithatë, nuk ka asnjë informacion nga Motorola se sa përmirësime të versionit Android dhe përditësime sigurie do të marrë Moto G47.
Gjithsesi, duke vazhduar më tej, Motorola Moto G47 ka një LCD FullHD+ 6.67" në pjesën e përparme, me një shpejtësi rifreskimi 120Hz dhe mbrojtje Gorilla Glass 7i. Ekrani gjithashtu ka një vrimë për kamerën selfie 8MP.
Rreth pjesës së pasme, keni një ishull kamerash në formë rrethi me katër rrathë. Njëri është për blicin, dhe tre të tjerët janë për një kamerë kryesore 108MP (zmadhim 3x pa humbje), një kamerë Macro Vision 2MP dhe një Sensor Drite 2-në-1, i cili kombinon një sensor drite ambienti dhe një detektor shkrepjeje.
Dritat i mban ndezur një bateri 5,200 mAh me karikim me kabllo 20W dhe karikim me kabllo të kundërt 6W.
Pjesa tjetër e karakteristikave kryesore të Moto G47 përfshijnë një skaner gjurmësh gishtash të montuar anash, altoparlantë stereo me Dolby Atmos, Audio Hi-Res (vetëm me kabllo), një prizë kufjesh 3.5 mm dhe NFC.
G47 gjithashtu ka një vlerësim IP64, mbështetje për prekjen e ujit, certifikim MIL-STD-810H. dhe mbështetje për eSIM.
Moto G47 vjen në tre ngjyra - Pantone Impenetrable, Pantone Nautical Blue dhe Pantone Fuchsia Red.
Do të jetë i disponueshëm në të gjithë Evropën, META-n, Azinë e Paqësorit dhe tregje të zgjedhura globale në javët në vijim, por çmimi i tij ende nuk është zbuluar. /Telegrafi/