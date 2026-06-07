Kapaciteti i baterisë së Samsung Galaxy S27 Pro do t'ju habisë
Thuhet se Samsung do të lansojë Galaxy S27 Pro së bashku me Galaxy S27, Galaxy S27+ dhe Galaxy S27 Ultra në janar.
Me sa duket, Pro do të jetë një Ultra më i vogël, pa një S Pen, transmeton Telegrafi.
Thuhet se do të ketë një ekran 6.47 inç, dhe të njëjtën kamerë kryesore dhe ultra të gjerë si Ultra (por një telefoto të ndryshëm).
Nëse keni menduar se çfarë të prisni nga Pro për sa i përket kapacitetit të baterisë, ndoshta keni supozuar se do të ishte më i dobët në këtë aspekt sesa Ultra duke pasur parasysh madhësinë e tij pak më të vogël.
Por heqja e S Pen mund të bëjë mrekulli, siç rezulton. Sipas një thashethemi të ri nga një informator në X, Galaxy S27 Pro do të ketë një bateri 5,000 mAh.
Kjo është shumë e vogël për një smartphone kinez këto ditë, por për një Samsung është në thelb e shkëlqyer - Galaxy S26 Ultra ka të njëjtin kapacitet, dhe pasardhësi i tij mund të ketë gjithashtu. /Telegrafi/