Samsung do t'ju ofrojë një mënyrë të re për të qasur Bixby në One UI 9
Sipas një raporti të ri, një nga veçoritë e reja në One UI 9 të ardhshëm bazuar në Android 17 do të jetë një mënyrë e re për të thirrur Bixby.
Po, Bixby është ende aktiv dhe Samsung nuk tregon asnjë qëllim për ta hequr qafe atë edhe pse duhet të supozojmë se numrat e përdorimit të tij janë gjithnjë e më të ulët me çdo vit që kalon.
Sidoqoftë, nëse jeni një fans i flaktë i Bixby, në One UI 9 do të jeni në gjendje të flisni me të thjesht duke marrë telefonin tuaj dhe duke e afruar atë në fytyrën tuaj.
Bixby do të aktivizohet automatikisht bazuar në këtë gjest dhe ju mund të filloni menjëherë të flisni me të pa pasur nevojë të thoni "Bixby" ose "Përshëndetje, Bixby" paraprakisht.
Pra, me këtë do të keni tre mënyra për të thirrur asistentin e Samsung në One UI 9: fjalën kyçe, mbajtjen e shtypur të butonit të ndezjes ose mënyrën e re që Samsung po e etiketon "Zgjim me Gjest".
Zgjimi me gjeste ka potencialin të jetë më i dobishmi nëse nuk aktivizohet aksidentalisht dhe nëse aktivizohet në mënyrë të besueshme kur dëshironi.
One UI 9 pritet të lançohet në korrik në Galaxy Z Fold8 dhe Z Flip8. Pas kësaj, duhet të bëhet i disponueshëm si një përditësim softueri për pajisjet që Samsung ende mbështet në muajt në vijim. /Telegrafi/