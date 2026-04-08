Motori mini me 6 cilindra që duket si Toyota 2JZ
Nëse jeni dashamirës i motorëve dhe veturave, ky është ndoshta një nga videot më simpatike që do të shihni.
Pra, ky është një motor benzine me gjashtë cilindra në linjë, vetëm 23 cm³.
Motorët e vegjël funksionalë janë prodhim i kompanisë Stirlingkit, ndërsa Youtuberi JonhnnyQ90 ka bërë disa ndryshime sepse dëshironte që motori të ngjante me Toyota 2JZ.
I gjithë agregati është në një shkallë 1:5, ka 12 valvula dhe arrin deri në 10.000 rpm.
Shijojeni…/Telegrafi/
