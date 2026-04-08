Nëse jeni dashamirës i motorëve dhe veturave, ky është ndoshta një nga videot më simpatike që do të shihni.

Pra, ky është një motor benzine me gjashtë cilindra në linjë, vetëm 23 cm³.

Motorët e vegjël funksionalë janë prodhim i kompanisë Stirlingkit, ndërsa Youtuberi JonhnnyQ90 ka bërë disa ndryshime sepse dëshironte që motori të ngjante me Toyota 2JZ.

I gjithë agregati është në një shkallë 1:5, ka 12 valvula dhe arrin deri në 10.000 rpm.

Shijojeni…


- YouTube www.youtube.com

Auto & TransportTech