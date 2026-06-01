Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell me vranësira mesatare. Megjithatë, në pasdite pritet paqëndrueshmëri lokale, e shoqëruar me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta.
Temperaturat e mëngjesit do të variojnë nga 7 deri në 16 gradë, ndërsa temperatura maksimale do të lëvizë midis 26 dhe 34 gradë, gjë që do të çojë në mot të ngrohtë në pjesën më të madhe të vendit.
Në Shkup, moti do të jetë me diell me vranësira të lehta deri në mesatare. Në pasdite, në vende të caktuara në luginë, do të ketë kushte për shira të rrëmbyeshëm afatshkurtër dhe bubullima.