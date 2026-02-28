Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë me diell, me vranësira lokale të pakta deri mesatare.
Në disa lugina do të ketë kushte për shfaqjen e mjegullës. Do të fryjë erë e lehtë nga juglindja.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin -3 deri në 6 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 10 deri në 15 gradë.
Në Shkup, me diell me vranësira të pakta deri mesatare dhe erë e lehtë juglindore.
Në disa pjesë të luginës do të ketë kushte për shfaqjen e mjegullës së mëngjesit.
Temperatura minimale do të bjerë në -1, ndërsa maksimale do të arrijë 15 gradë.
