Moti për ditët në vijim në Maqedoninë e Veriut
Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike njofton se moti në ditët në vijim do të jetë i ndryshueshëm dhe me reshje lokale të shiut.
Moti nesër do të jetë i ndryshueshëm me vranësira me reshje të herëpashershme. Në vend të kësaj, do të ketë kushte për jostabilitet të izoluar me reshje të rrëmbyeshme afatshkurtra, bubullima dhe erëra të forta.
Do të fryjnë erëra e lehtë nga drejtimi veriperëndimor.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 3 deri në 9 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 14 deri në 21 gradë.
Deri ditën e mërkurë moti pritet të jetë i ndryshueshëm dhe me reshje të shiut. Temperaturat ditore do të jenë në ulje./Telegrafi/
