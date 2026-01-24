Moti në Shqipëri, vranësira dhe shi
Shqipëria të shtunën do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, ndërkaq, moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se reshjet e shiut pritet të jenë prezentë që në orët e mëngjesit me intensitet të ulët përgjatë vijës bregdetare, pas orëve të mesditës reshjet e shiut do të shtrihen në pjesën më të madhe të vendit me intensitet kryesisht të ulët, ndërsa në veriperëndim dhe lokalisht në jugperëndim reshje shiu me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave afatshkurtra.
Në zonën e Alpeve dhe në verilindje-lindje në lartësinë mbi 800-900 metër reshje bore me intensitet të ulët.
Era do të fryjë me drejtim verilindje – juglindje, me shpejtësi mesatare 8 m/s, përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era me shpejtësi deri në 16 m/s.
Deti - Valëzimi forcës 4-5 ballë. /Telegrafi/