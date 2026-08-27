Moti në Shqipëri, temperaturat deri në 40 gradë
Shqipëria të enjten do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin si dhe vranësira fare të pakta kalimtare në relievet e larta malore në lindje.
Era parashikohet të fryjë me drejtim verilindje - veriperëndim me shpejtësi mesatare 6 m/s, përgjatë vijës bregdetare e zonat luginore era hera-herës do të arrijë shpejtësi deri në 16 m/s.
Valëzim në det të forcës 2-4 ballë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate