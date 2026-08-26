Arrestohet Ergys Agasi, ishte në kërkim nga SPAK për dosjen e AKSHI-t
Ergys Agasi, i shpallur në kërkim nga SPAK në kuadër të hetimeve për dosjen e tenderëve të AKSHI-t, është arrestuar pasditen e kësaj të mërkure në Durrës.
Burime bëjnë të ditur se Agasi është ndaluar pas një operacioni të organizuar nga Policia e Shtetit në zonën e Plepave, teksa udhëtonte me një automjet.
Në momentin e arrestimit, Agasi shoqërohej nga Uljan Shpataraku, ish-drejtues në Policinë e Shtetit.
Agasi akuzohet nga SPAK për “Grup kriminal”, “Konkurrencë e paligjshme nëpërmjet dhunës”, “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” dhe “Heqje e paligjshme e lirisë”./euronews/
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