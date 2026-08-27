Njësia A3 rikthehet në operim, KEK-u paralajmëron më shumë tym për disa orë
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) ka njoftuar se njësia A3 ka filluar procesin e startimit, pas përfundimit të sanimeve të nevojshme.
Sipas njoftimit të KEK-ut, njësia pritet që së shpejti të sinkronizohet me rrjetin elektroenergjetik.
Gjatë procesit të startimit, KEK-u ka paralajmëruar se për disa orë mund të ketë emetim më të theksuar të tymit.
“Është dukuri e përkohshme, e ndërlidhur me fazën e startimit të njësisë”, thuhet në njoftimin e KEK-ut.KEK-u ka kërkuar mirëkuptimin e Komunës së Obiliqit dhe qytetarëve gjatë kësaj periudhe, duke theksuar se bëhet fjalë për një fazë të shkurtër të procesit të rikthimit të njësisë në operim. /Telegrafi/
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