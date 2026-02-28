Shqipëria të shtunën do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin e vranësira të pakta deri mesatare kalimtare në orët e mesditës dhe ato të pasdites.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri në 6 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 12 deri në 20 gradë Celsius.

Era do të fryjë e lehtë me drejtim juglindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 6 m/s

Deti - Valëzimi forcës 1 ballë. /Telegrafi/


ShqipëriLajme