Moti në Shqipëri, në mesditë reshje lokale shiu
Shqipëria të mërkurën do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak njofton se moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira të cilat hera-herës priten të jenë deri të dendura.
Në orët e mesditës përgjatë relieveve malore në juglindje reshje lokale shiu me intensitet të ulët.
Era do të fryjë e lehtë me drejtim juglindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 6 m/s.
Deti - Valëzimi forcës 1 ballë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate