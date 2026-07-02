Mos e bllokoni rrugën e Ukrainës drejt pranimit në BE, Zelensky u kërkon Hungarisë dhe Polonisë
Zgjerimi dominoi fillimin e presidencës gjashtëmujore të Irlandës në Këshillin e BE-së, me presidentin Volodymyr Zelensky që deklaroi se Ukraina ka bërë "gjithçka" të nevojshme për të hapur të gjitha grupet e negociatave.
"Është në interes të të gjitha vendeve që Ukraina të jetë në BE sa më shpejt të jetë e mundur", tha Zelensky të mërkurën në Kështjellën e Dublinit, ku u zhvillua ceremonia e inaugurimit.
Ukraina deri më tani ka hapur vetëm një grup, të titulluar "Bazat", dhe është e etur të zhbllokojë pesë të tjerat para pushimeve verore, transmeton Telegrafi.
Por afati kohor ambicioz është vënë në pikëpyetje serioze pasi kryeministri i ri i Hungarisë, Péter Magyar, shprehu shqetësime të reja në lidhje me procesin e pranimit të Kievit dhe zbuti pritjet për një përparim më të gjerë dhe më të shpejtë.
Në të njëjtën kohë, vendimi i Zelensky për të emëruar një njësi ushtarake sipas Ushtrisë Kryengritëse Ukrainase (UPA) ka përkeqësuar ndjeshëm marrëdhëniet me Poloninë.
Një sondazh i kohëve të fundit zbuloi se 60% e qytetarëve polakë kundërshtojnë hyrjen e Ukrainës në bllok.
UPA admirohet në Ukrainë për rezistencën e saj kundër Bashkimit Sovjetik dhe për përpjekjet për të krijuar një shtet të pavarur.
Por në Poloni, UPA mbahet përgjegjëse për masakrat e polakëve në Volhynia dhe Galicia Lindore, të cilat Varshava i konsideron gjenocid.
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Zelensky u përpoq të ulte tensionet gjatë udhëtimit të tij në kryeqytetin irlandez, duke këmbëngulur se vendi i tij i lodhur nga lufta meritonte të ndërmerrte hapat e mëtejshëm.
"Nga ana jonë, ne bëmë gjithçka që Këshilli, ajo që të gjithë udhëheqësit na kërkuan të bënim. Edhe me disa vështirësi me qeverinë (Viktor) Orbán, ne bëmë gjithçka", tha Zelensky në përgjigje të një pyetjeje nga Euronews.
"Pra, shpresoj që Peter Magyar do të mbështesë, dhe shpresoj që edhe qeveria e Polonisë do të mbështesë. Mendoj se është e rëndësishme që kur të gjithë kemi rregulla, të mos jenë vetëm emocione politike", vazhdoi ai.
"Nuk ishte e thjeshtë për ne të zgjidhnim të gjitha këto çështje gjatë luftës, dhe mendoj se ky është gjithashtu një moment i rëndësishëm që po e shpëtojmë dhe po e mbrojmë (...) sigurisht, para së gjithash, Ukrainën, po, por edhe vende të tjera të Evropës", theksoi ndër tjera.
Zelensky pranoi se kishte "disa çështje të brendshme" midis Ukrainës dhe Polonisë të lidhura me "vështirësitë në historinë tonë", por u bëri thirrje të dyja palëve të ngushtojnë radhët kundër ekspansionizmit të Rusisë dhe të jetojnë më shumë "në të ardhmen sesa në të kaluarën".
"Tani kemi një agresor. Ne po e mbrojmë BE-në dhe duhet të mendojmë për sigurinë e popullit tonë për të ardhmen", tha ai.
Ukraina, shtoi ai, është "e gatshme të gjejë përgjigje", një vërejtje që sugjeron një gatishmëri në rritje për të zgjidhur mosmarrëveshjen në spirale mbi UPA-në, gjë që e shtyu presidentin polak Karol Nawrocki t'i hiqte Zelensky-t nderin më të lartë të Polonisë.
Duke qëndruar në krah të tij, kryeministri irlandez Michael Martin tha se debati mbi zgjerimin, një nga politikat më të ndjeshme të bllokut, kërkonte kuptimin e "traditave, kulturës dhe gjuhës së ndryshme" nga një pozicion "respekti të ndërsjellë".
"Nuk është hera e parë që çështjet dypalëshe kanë qenë problematike për anëtarësimin. E kemi pasur disa herë në Ballkanin Perëndimor, për shembull", tha Martin.
"Duke pasur parasysh atë që ka ndodhur në Hungari pas zgjedhjeve e kështu me radhë, ka qenë një gllënjkë ajri të freskët në aspektin e qasjes ndaj Evropës. Shpresojmë që kjo të vazhdojë në aspektin e hapjes së grupeve", shtoi ai.
Irlanda e ka bërë zgjerimin e BE-së një përparësi qendrore të presidencës së saj gjashtëmujore, me çështjen që zë vend qendror në ditën e hapjes në Dublin.
Në të njëjtën kohë, zyrtarët irlandezë thonë se janë të vetëdijshëm për peizazhin politik në ndryshim dhe planifikojnë të ndjekin axhendën me një qasje pragmatike.
Siç qëndrojnë gjërat, objektivi më realist në Bruksel është të hapë një ose ndoshta dy grupe para pushimeve verore, me të tjerët që trajtohen gradualisht më pas. /Telegrafi/