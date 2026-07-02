Sulmet me raketa dhe dronë rusë vrasin 10 persona në Kiev, pasi Zelensky paralajmëron për një sulm masiv
Forcat ruse nisën një bombardim masiv gjatë natës të Kievit duke përdorur dronë dhe raketa, duke vrarë të paktën 10 persona dhe duke plagosur dhjetëra të tjerë, njoftuan autoritetet e qytetit, ndërsa shpërthimet u dëgjuan në të gjithë rajonin.
Sulmi erdhi pasi forcat ajrore të Ukrainës paralajmëruan se raketat balistike po drejtoheshin drejt kryeqytetit dhe pasoi ndërprerjen e vizitës së Zelensky në Dublin të mërkurën, duke cituar raportet e inteligjencës për një sulm të afërt rus.
Breshëria e rëndë shkaktoi shpërthime që prekën pesë rrethe të rajonit më të gjerë të Kievit, transmeton Telegrafi.
"Gjatë natës, armiku nisi përsëri një sulm masiv në rajonin e Kievit duke përdorur dronë sulmues, raketa balistike dhe raketa lundrimi", tha guvernatori rajonal Mykola Kalashnyk në Telegram.
Kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, lëshoi gjithashtu një paralajmërim gjatë sulmeve, duke postuar: "Kiev është nën sulm nga raketa balistike dhe dronë".
Zelensky tha se kthimi i tij i hershëm u nxit nga raportet e inteligjencës që paralajmëronin se Rusia po përgatitej të niste një sulm në shkallë të gjerë.
Ukraina gjithashtu ka rritur sulmet me dronë me rreze të gjatë veprimi brenda Rusisë në javët e fundit, duke synuar infrastrukturën energjetike dhe objektivat ushtarake.
Zyrtarët rusë kanë raportuar sulme të përsëritura në rajonet kufitare, ndërsa Moska ka thënë se mbrojtja e saj ajrore ka kapur qindra dronë nga Ukraina në ditët e fundit.
Pushtimi i Ukrainës nga Rusia ka shkaktuar më shumë se dy milionë viktima ushtarake, me forcat e Moskës që kanë marrë shumicën e humbjeve, sipas një studimi të publikuar të mërkurën nga qendra amerikane e studimeve, Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS).
Moska ka nisur rregullisht valë të koordinuara raketash dhe dronësh në qendrat urbane të Ukrainës gjatë gjithë pushtimit të saj, i cili tani ka zgjatur më shumë se katër vjet dhe konsiderohet konflikti më vdekjeprurës i Evropës që nga Lufta e Dytë Botërore.
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