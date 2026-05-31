Mos blini perde të reja: Me këtë metodë 5-minutëshe do të bëhen sërish të bardha si bora
Mjaftojnë disa përbërës që i keni në shtëpi për të larguar zverdhjen, njollat dhe pamjen e vjetër të perdeve pa shpenzuar para për të reja
Perdet kanë kaluar një rrugëtim të gjatë në histori. Shumë kohë para zbulimit të pambukut apo krijimit të materialeve sintetike, njerëzit parahistorikë përdornin lëkurë kafshësh për të bllokuar dritën e diellit dhe për të zbukuruar shpellat e tyre. Sot, prodhuesit ofrojnë një përzgjedhje të madhe materialesh, ngjyrash dhe modelesh për perde sipas dëshirës.
Megjithatë, një buxhet i kufizuar mund t’ju shtyjë të mendoni për zbardhjen e perdeve, në mënyrë që t’u riktheni shkëlqimin ose të hiqni njollat. Në fakt, zbardhuesi i zakonshëm shtëpiak ose hidrogjen peroksidi 3% mund ta kryejnë këtë punë për vetëm pak minuta, transmeton Telegrafi.
Hapi 1
Njollat e vogla nga perdet e bardha mund t’i largoni duke i ekspozuar në diell. Pasi t’i lani në rrobalarëse me një filxhan zbardhues dhe detergjent të butë, nxirrini jashtë dhe varini në tel për tharje. Dielli ka efekt natyral zbardhues dhe mund të ndihmojë edhe në largimin e njollave më kokëforta.
Hapi 2
Mbusheni vaskën deri në gjysmë me ujë të ngrohtë dhe shtoni një filxhan zbardhues shtëpiak. Lëreni perden e dushit të qëndrojë në ujë rreth 20 minuta. Kjo do ta ndihmojë të bëhet më e pastër dhe më e ndritshme, si dhe të largohen gjurmët e mykut dhe lagështisë. Më pas shpëlajeni me ujë të ngrohtë dhe vareni në diell që të thahet.
Hapi 3
Ndriçoni perdet e errëta duke mbushur rrobalarësen me ujë dhe duke shtuar një filxhan zbardhues. Niseni ciklin e larjes, por ndaleni para shpëlarjes. Lërini perdet të qëndrojnë në ujë me zbardhues dhe përcillni ndryshimin e ngjyrës. Kur të arrini nuancën e dëshiruar, vazhdoni ciklin e shpëlarjes. Më pas lërini të thahen natyrshëm në diell.
Hapi 4
Hapeni rubinetin, mbylleni kulluesin dhe mbusheni lavamanin deri në gjysmë me ujë të ngrohtë. Shtoni një filxhan zbardhues shtëpiak. Zhytini perdet në ujë për disa orë për të larguar ngjyrën ose njollat e forta. Perdet më të errëta mund t’i lini edhe gjatë natës. Në fund shpëlajini me ujë të ngrohtë dhe lërini të thahen.
Hapi 5
Perdet prej dantelle mund të zbardhen dhe t’u largohet zverdhja me ndihmën e hidrogjen peroksidit. Vendosini në një enë me ujë të ftohtë dhe shtoni dy filxhanë hidrogjen peroksid 3%. Lërini të zhyten për rreth një orë, më pas shpëlajini dhe lërini të thahen natyrshëm. /Telegrafi/