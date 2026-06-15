Momenti kur portieri heroi i Kepit të Gjelbër e kuptoi se fitoi miliona ndjekës në rrjetet sociale pas paraqitjes ndaj Spanjës
Portieri veteran i Kepit të Gjelbër, Vozinha, u shndërrua në një nga figurat më të përfolura të ditës së parë të Kupës së Botës 2026, pas paraqitjes së jashtëzakonshme në barazimin 0-0 ndaj Spanjës.
40-vjeçari ishte protagonisti absolut i ndeshjes, duke ndalur disa raste të pastra të spanjollëve dhe duke i siguruar kombëtares së tij një pikë historike në debutimin e saj në një Kampionat Botëror.
Pas përfundimit të takimit, Vozinha përjetoi një tjetër surprizë. Gjatë një interviste televizive, prezantuesi i tregoi se numri i ndjekësve të tij në Instagram ishte rritur në mënyrë marramendëse gjatë ndeshjes.
Portieri i Kepit të Gjelbër e kishte nisur ditën me rreth 40 mijë ndjekës në rrjetin social, ndërsa pas paraqitjes heroike ndaj Spanjës, numri i tyre kishte kaluar në mbi 2.8 milionë.
Reagimi i tij u bë menjëherë viral, pasi veterani dukej i habitur nga popullariteti i papritur që i kishte sjellë performanca ndaj një prej favoritëve kryesorë të turneut.
Vozinha ishte vendimtar në ruajtjen e portës së paprekur, duke realizuar shtatë pritje ndaj yjeve të Spanjës. Mes lojtarëve që ai ndali më së shumti ishte Ferran Torres, të cilit i mohoi dy mundësi të mira shënimi.
Për Kepin e Gjelbër, një shtet ishullor me pak më shumë se 500 mijë banorë, barazimi ndaj kampionëve të Evropës përbën një nga momentet më të rëndësishme në historinë e futbollit të vendit.
Historia e Vozinhës është një dëshmi se momentet më të mëdha të karrierës mund të vijnë edhe në fund të rrugëtimit sportiv. Në moshën 40-vjeçare, ai po përjeton kulmin e famës së tij në skenën më të madhe të futbollit botëror.
Aktualisht, Vozinha aktivizohet te Chaves në Portugali, ndërsa gjatë karrierës së tij ka luajtur edhe në Sllovaki, Qipro, Moldavi dhe Angolë. /Telegrafi/
a reação do vozinha descobrindo que tá com mais de 1 milhão de seguidores no instagram…
somos todos netos do vozinha!!! pic.twitter.com/NamgRVwDIR
— matheus (@whomath) June 15, 2026