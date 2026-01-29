Momenti kur pasagjerja britanike del nga tualeti i trenit pasi mbeti e bllokuar për dy orë
Një pasagjere klaustrofobike, e cila po shkonte në një aktivitet fitnesi në Britani të Madhe , u desh të nxirrej nga tualeti i trenit nga zjarrfikësit, pasi kishte mbetur e bllokuar atje për gati dy orë.
Robin Smith, 35 vjeçe, e gjeti veten të bllokuar brenda tualetit të trenit në Southampton, pasi dyert elektronike nuk u hapën, transmeton Telegrafi.
Pavarësisht se pothuajse i ra të fikët dy herë për shkak të klaustrofobisë së saj, stafi i trenit i tha Smith se thirrja e zjarrfikësve do të ndalonte një shërbim tashmë të vonuar.
"E pyeta asistenten se kur do të ishte e përshtatshme të telefonoja shërbimin e zjarrfikësve, pasi ky ishte qartë një rrezik zjarri", tha Smith.
"Ajo u përgjigj se treni ishte vonuar tashmë me një orë e gjysmë - sikur kjo të kishte përparësi mbi sigurinë time", shtoi ajo.
Stafi u përpoq të tërhiqte derën dhe madje nxori një sëpatë për të provuar të thyente atë që mendonin se po e bllokonte.
Pasi ajo kërcënoi se do të telefononte vetë shërbimin e zjarrfikësve, asistentë të trenit kërkuan ndihmën e zjarrfikësve.
Ata mbërritën në vendngjarje në stacionin e Oksfordit dhe përdorën një sharrë për të prerë një boshllëk mjaftueshëm të madh që Smith të dilte nga aty.
“Zjarrfikësit punuan shumë shpejt. Ata menjëherë më pyetën nëse isha mirë, për emrin tim, dhe nëse isha e gatshme t'u jepja dhjetë minuta për të parë nëse mund ta hapnin derën pa dëmtime. Isha e kënaqur të prisja edhe dhjetë minuta të tjera pasi ndjeva sikur tani isha në duar të sigurta. Kur mbaroi kjo kohë dhe ishte e qartë se dera nuk mund të hapej, zjarrfikësit menjëherë filluan punën dhe hapën një hapje në derë. Ata ishin të shkëlqyer”, shtoi ajo.
Ajo u vendos në klasin e parë për pjesën e mbetur të udhëtimit të saj prej 89 funtesh.
“Jam shumë klaustrofobike dhe në dy raste më është dashur të shtrihem në dysheme pasi kisha frikë se do të binte të fikët”, tha Smith për NeedtoKnow. /Telegrafi/