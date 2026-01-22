Momente tensioni mes Emery dhe Tielemans - trajneri spanjoll e shtyu lojtarin e tij dhe befason me fjalët për të pas ndeshjes
Trajneri i Aston Villas, Unai Emery, e ka shyrë në fundin e ndeshjes, lojtarin e tij Youri Tielemans, moment që u bë viral pas fitores së ekipit të tij ndaj Fenerbahçes në Turqi në kuadër të Ligës së Evropës.
Aston Villa triumfoi minimalisht 1-0, falë golit të shënuar nga Jadon Sancho, i cili realizoi me kokë, duke mposhtur portierin Ederson. Falë një paraqitjeje solide në mbrojtje, Aston Villa arriti të ruajë epërsinë dhe të marrë tri pikë të mëdha në Stamboll.
Megjithatë, pas përfundimit të ndeshjes, vëmendjen e opinionit e mori një moment i tensionuar mes Emeryt dhe Tielemans. Një video që qarkulloi në rrjetet sociale tregon se si, pasi mesfushori belg u zëvendësua nga George Hemmings në minutat shtesë të pjesës së dytë, ai i zgjati dorën trajnerit për ta përshëndetur.
Në vend të shtrëngimit të duarve, Emery reagoi ashpër, duke i bërtitur Tielemansit dhe duke e shtyrë, veprim që shkaktoi reagime të shumta dhe u bë viral në rrjete sociale.
Pas ndeshjes, Emery u pyet për këtë incident, por ai zgjodhi të mos e zgjaste shumë, duke u përgjigjur me vetëm disa fjalë, pa hyrë në detaje rreth situatës.
“Ai është si djali im,” u shpreh thjesht Emery, duke mos dashur ta zgjaste më tej çështjen.
Unai Emery was NOT happy with Youri Tielemans as he was subbed off for Villa…🫣 pic.twitter.com/PmIsrVDxmM
Duke folur më gjerësisht për vetë ndeshjen dhe paraqitjen e skuadrës, tekniku spanjoll u shfaq tejet i kënaqur me rezultatin dhe mentalitetin e lojtarëve të tij. /Telegrafi/