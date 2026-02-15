Momente paniku në një supermarket të Italisë - një burrë tentoi të rrëmbente vajzën e vogël nga krahët e nënës së saj
Një burrë 37-vjeçar është arrestuar pasi tentoi të rrëmbente një vajzë të mitur në një supermarket në Bergamo, Itali.
Sipas policisë, ai u përpoq ta shkëpuste fëmijën nga krahët e nënës së saj, duke i thyer këmbën gjatë “përleshjes”.
Ngjarja ndodhi rreth orës 13:00 në supermarketin Esselunga në rrugën Via Corridoni, teksa familja po dilte nga dyqani.
🇮🇹INFO - Bergame : tentative d’enlèvement d’une fillette de 18 mois à l’Esselunga de via Corridoni
Une petite fille de 18 mois a subi une fracture du fémur lors d’une violente tentative d’enlèvement samedi après-midi. L’auteur, a été arrêté sur place par des clients et la… pic.twitter.com/l65ZCX9PSe
— Citizen Média 🗞️ (@CitizenMediaFR) February 15, 2026
I dyshuari, një shtetas rumun, i pastrehë dhe pa precedentë penalë, e kapi vajzën për këmbësh dhe tentoi të largohej me të.
Nëna arriti ta mbante fëmijën, ndërsa babai dhe punonjësit e supermarketit ndërhynë menjëherë dhe e neutralizuan agresorin.
- YouTube www.youtube.com
Kamerat e sigurisë ndihmuan autoritetet të rindërtojnë saktësisht ngjarjen.
Burri u arrestua nga policia dhe është dërguar në paraburgim, ndërsa fëmija po merr trajtim mjekësor për lëndimet e pësuara. /Telegrafi/