Moment i tmerrshëm, rrëshqitja e papritur e tokës ‘varros; makinën në rrugën bregdetare në Turqi – shpëton mrekullisht shoferi që gjendej brenda
Ky është momenti i tmerrshëm kur një makinë në lëvizje u përfshi nga një rrëshqitje dheu në një qytet bregdetar turk.
Pamjet tregojnë dheun që bie papritur nga një shkëmb në rrugë në lagjen Aydincik.
Mali i mbeturinave mund të shihet duke përfshirë automjetin në lëvizje vetëm në pak sekonda, transmeton Telegrafi.
Shoferi, një burrë 44-vjeçar i quajtur vetëm si Okan, nuk pati mundësi të shmangte makinën dhe t'i shpëtonte kërcënimit.
Ai shihet duke humbur kontrollin mbi timonin, ndërsa makina e tij është varrosur tërësisht nga masa e dheut që shkëputet nga shpati i kodrës.
Kur shërbimet e emergjencës mbërritën në vendngjarje, atyre iu desh të nxirrnin makinën nga toka për ta shpëtuar.
Mrekullisht, Okan pësoi lëndime të lehta dhe u dërgua në spital për trajtim, raportuan mediat lokale. Gjendja e tij nuk ishte kërcënuese për jetën.
Incidenti ndodhi të shtunën pas reshjeve të dendura të shiut në rajon. Rruga u mbyll për trafik në të dy drejtimet ndërsa ekipet pastruan mbeturinat.
Autoritetet turke i paralajmëruan shoferët të ishin të kujdesshëm për rrëshqitje të mëtejshme të dheut, dhe i nxitën ata të shmangnin rrugën.
Kjo ndodh në një kohë kur një pjesë e madhe e Evropës është shkatërruar nga reshjet e dendura të shiut që kanë shkaktuar rrëshqitje të mëdha dheu. /Telegrafi/
