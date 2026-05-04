Moment i pazakontë, breshka e detit "i jep një shuplakë" burrit nën ujë
Ajo që filloi si një zhytje e zakonshme për Christopher Chang shpejt u shndërrua në një moment viral kur një breshkë deti i doli përballë.
Në një video tani virale, Chang kapi kafshën kurioze detare duke e ndjekur atë nëpër oqean përpara se ajo t'i jepte një shuplakë të lehtë dhe të largohej me qetësi nga vendi i ngjarjes, duke e lënë të hutuar.
"Filloi si një zhytje normale. Pastaj kjo breshkë u shfaq nga askund. Normalisht, kur sheh një breshkë, ajo thjesht lundron dhe pastaj bën gjënë e vet", shpjegoi Chang.
Chang vuri re se breshka i afrohej vazhdimisht, duke u dukur sikur kërkonte ndërveprim, gjë që ishte shumë e pazakontë.
Pavarësisht përvojës së tij të gjerë në zhytje, ai nuk kishte hasur kurrë më parë një sjellje të tillë.
"Ajo vazhdonte të vinte drejt e tek unë, duke më ngulur sytë, sikur donte diçka prej meje”, tha Chang.
"Ajo dukej e fiksuar pas meje. Pasi u qëllova me shuplakë, vendosa të ndaloja. Nuk e di çfarë do të kishte ndodhur nëse do të kisha qëndruar në ujë me të", shtoi ai. /Telegrafi/